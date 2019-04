Tiempo de Descanso: 'La ecografía como herramienta de diagnóstico'

Voz 1 00:00 yo no quiero pausa

Voz 1452 00:05 esto ocurre algo de China mientras los

Voz 1264 00:08 golfista recuperan el aliento en El Vestuario en la Cadena SER respiramos profundamente en los descansos de los partidos de la Unión Deportiva Logroñés en tiempo de descanso os contamos todas esas historias sociales y humanas que nos deja al deporte riojano historias en primera persona con el sonido inconfundible de la Cadena SER

Voz 2 00:28 va a ser de algo así

Voz 1264 00:32 cada día más gente practica deporte en La Rioja quieres cuidarte y nosotros queremos ayudarte a que lo consigas en tiempo de descanso hablaremos con los profesionales del Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva Las Gaunas para tratar con expertos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud y la práctica deportiva para todas las edades y para todos los niveles en tiempo de descanso cuidamos de Di los profesionales del centro de fisio

Voz 1452 00:59 terapia y Medicina Deportiva Las Gaunas vamos a hablar en tanto se reanuda el Partido de la Unión Deportiva Logroñés y el Mirandés Miguel Moreno buenas tardes qué tal bueno buenas tardes bueno allí nos hemos trasladado hasta el colegio a la sede del Colegio de Médicos de La Rioja dirán por qué porque está en el colegio yo de Médicos de La Rioja bueno pues estamos aquí porque Miguel Moreno está impartiendo

Voz 3 01:23 un curso de sobre ecografías y a ver si lo digo bien músculo

Voz 1452 01:29 esquelética Le he dicho bien perfectamente vale bueno por eso nos hemos trasladado como digo hasta el el Colegio de Médicos para ver que nos cuente Miguel qué es lo que va va a decir él que es lo que está impartiendo en este curso dirigido sobre todo fisioterapeutas pero también algún médico

Voz 4 01:47 sí pues está abierto tanto a fisioterapeutas como como a médicos podólogos y el es un curso en el que lo que se hace es explicar cuáles son las bases de la ecografía como todo el mundo conoce lo que es la ecografía porque creo que en algún momento de su vida seguramente le han hecho o algún amigo algún conoció le han hecho una ecografía en una ecografía es una técnica de imagen en la que a través de una sonda donde un poquito de gel para poder atravesar la barrera de la piel tenemos acceso al interior del grupo podemos ver una imagen la típica imagen que unos bien a todos en la cabeza a mí me imagino que sea la ecografía raro que demostró al al bebé que ya han evolucionado muchísimo ya no era la típica ecografía en dos de dos dimensiones sino que tenemos en tres D en cuatro de etcétera aquí en este curso lo que vamos a hablar es de ecografía músculo esquelética es decir ecografía para músculo para tendones para ligamentos todo lo que tiene que ver con el aparato locomotor que es al fin al cabo lo de Red desarrollamos nuestro trabajo los fisioterapeutas el objetivo de o de dominar la técnica de la ecografía no es tanto para hacer un diagnóstico que no es nuestra nuestro objetivo en nuestra competencia nosotros no como no no vamos a hacer un diagnóstico médico a nuestro paciente lo que vamos a hacer una valoración en Fisioterapia queremos ver cómo se encuentra el tejido aquel cuando vieron pacientes con su te dice me duele el hombro bueno me duele el hombro valoramos hacemos test de movilidad ajustes de fuerza palpa Amos intentamos obtener son sacar toda la información posible para saber cuál es el problema no nosotros vemos son pacientes estamos viendo un problema de dolor y un problema de movimiento habitualmente entonces estas alteraciones de movimiento que van asociadas a dolor tienen una repercusión probablemente a nivel del tejido nivel interno es lo que queremos ver con la ecografía queremos ver cómo está ese tendón como como es artículo nación ha tenido un problema funciona bien se mueve bien este engrosado está atrofiado eso es lo que nosotros tenemos que valorar con la ecografía y eso es algo que Nos que nos abre un nuevo campo porque evidentemente con aunque nuestras técnicas de evaluación son muy buenas y tenemos mucha capacidad de identificar esas estructuras como verlo directamente evidentemente no hay nada

Voz 1452 03:58 claro porque es lo que os dais mucha precisión no supongo porque dices tú tu palpas dices bueno me duele el hombro las palpado y puedes intuir qué le pasa a esa persona pero la precisión que te da esta técnica no te no la tienes con sólo palpar

Voz 4 04:11 claro te da muchísima precisión y te da mucha fiabilidad en el tratamiento y hay veces que piensas que puede haber algo como una tendinopatía y una inflamación etcétera y cuando pones el ecógrafo advierte es que la lesión está en otro lado interés te viene muy bien para poder derivar hicieron honor yo creo que esto quizá sea mejor que lo valore el médico especialista el traumatólogos al médico el deporte al radiólogo corresponda no o sino para vas ves ya lo que tiene el paciente y entonces ya puedes aplicar un tratamiento estos tratamientos cuando son guiados mediante ecografía son tratamientos pues como bien dices precisos son tratamientos que lo lo que hacemos es limitar todos los posibles efectos secundarios que puede tener el hecho de hacer un tratamiento aciagas que estamos hablando por ejemplo de tratamientos como la EPI que hemos hablado varias veces que es un una de las tengo las que más se han desarrollado en los últimos tiempos que más han ayudado a la mejora ya acelerar los procesos de recuperación de las lesiones en el deporte y estamos hablado también de la euro modulación que es como está gran novedad que que se ha introducido en el mundo de la medicina el deporte y la estos últimos años y que igualmente utilizamos un agujerito para entrar vienen el tendón o bien situarnos cerca de un nervio para poder provoca una estimulación que favorezca la regeneración en la reparación del tejido

Voz 1452 05:33 Nos decía esto al principio el igual nada más hablar de ecografía la gente lo que está pensando es en la ecografía de de un embarazo cómo ha evolucionado verdad sea pasado desde esa primera que veías en blanco y negro ahora en color en en tres D en cuatro bueno en fin cómo cómo ha evolucionado sí

Voz 4 05:51 si si nos retrotraemos un poco la historia de la ecografía que en en gran medida tenemos que acordamos ahora mismo del Titanic que no aquel a que el desastre pues lo que motivó fue también la primera guerra mundial lo que motivó fue el desarrollo de la tecnología sónar para permitir identificar los icebergs las minas navales bueno pues luego de esas se desarrolló para bien para poder detectar los aviones a una habrá mundial etc a partir del año cuarenta y uno Se publica el primer estudio de ecografía ya de los años cincuenta se empieza a desarrollar los ecógrafos en unas imágenes muy agreste es muy difíciles de interpretar en blanco y negro hasta lo que tenemos a día de hoy que tenemos imágenes volumen métricas en tres dimensiones en cuatro dimensiones en color sonó el acto grafía que ya no solamente es que estás viendo cómo es la imagen sino de Estado también información de cuál es la densidad la dureza del tejido que estas valorando la verdad que la evolución en estos últimos diez quince años ha sido ETA ocular esos tiene que ayudar muchísimo a vosotros no sin trabajo verdad si eso es que nos facilite tanta información claro es simple prueba es una herramienta que es fundamental pero de igual modo que te lo facilita que lo dificulta hace porque hay que hay que saber gestionar la información ya que saber filtrar esa información entonces esa es la parte importante por eso es importante formarse bien acudir a los cursos que te enseñen no solamente adquiere una buena imagen sino interpretarla de forma adecuada para que entonces puedas plantear el tratamiento óptimo para tu paciente bien el que tengas que hacer tú o bien siglo tienes que derivar a otro especialista que eso sí

Voz 1452 07:28 estás haciendo y en este curso que se está desarrollando a quién

Voz 4 07:30 desde el Colegio de Médicos que hay que

Voz 3 07:33 saber o que tienen que que tener en cuenta a los que

Voz 1452 07:36 ahora TS te van a escuchar en seguidita otra vez cuando dejamos esta conversación para saber Phil tras bien esa información que te facilita la ecografía tu qué les dices

Voz 4 07:46 pues a mis compañeros lo que les digo es que hay que ser muy críticos a veces cuando tú buscas una imagen tu cerebro aunque tú no lo no lo quieras aunque no lo puedes controlar te te hace en tras ciertas cosas es decir encuentras esa encuentra lo que busca entonces si tú crees que te una rotura muscular lo tienes muy claro y le ponen el ecógrafo al final llega un momento en el que una pequeña sombra una pequeña un pequeño de efecto en la imagen base interpretar que puede ser una rotura hay que ser muy críticos y hay que tener muy claro qué es lo que se ve que es lo que no se ve entonces a partir de ahí poder Vidic poder plantear cuál es el tratamiento adecuado ya los compañera la gente no está escuchando a la verdad que dejarles claro que la ecografías un arma terapéutica de gran valor es un es un nuevo de alto valor ahora mismo la medicina y en la fisioterapia que es el futuro de la fisioterapia el deporte que cada vez más los compañeros iban formando más practicamente en casi todas las consultas tenemos ya a disposición de nuestros pacientes pero nosotros tenemos la UE

Voz 1452 08:54 estima además verdad hay además siempre el centro de fisioterapia y medicina deportiva de Las Gaunas a la última

Voz 4 09:00 sí sí no es estaremos tesis que es la última tecnología que esa que te permite buscar las dudas habrá que es muy interesante te abre un nuevo una nueva perspectiva la valoración de

Voz 1452 09:10 los pacientes y además una valoración que se puede hacer inmediatamente porque lo estás viendo no es como otras pruebas que tú haces tienes que esperar a esos resultados sino que inmediatamente tú estás viendo lo que está lo que lo que tiene esa persona no

Voz 4 09:22 pero lo bueno que tienes que es en tiempo real que encima no no tiene ningún tipo de contraindicación no tiene la radiación y lo bueno que tenemos en la consulta es que como tenemos además al doctor Urraca al médico en consulta pues en el caso de que tengamos algo que hay que derivar a la parte médica pues lo tenemos cerquita bueno mi del Miguel Morey

Voz 1452 09:37 lo que te vamos a dejar que te están esperando eh no no va a ser que en los echen a nosotros la bronca por haber interrumpido estos minutos además vamos a continuar con el partido de la Unión Deportiva el Mirandés