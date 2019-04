Escucha las noticias de las 09:00 (28/04/2019)

Voz 1024

más de veintitrés mil colegios electorales cerca de treinta y siete millones y medio de personas están llamadas a las urnas además son autonómicas en la Comunidad Valenciana con más de tres millones de personas con derecho al voto está previsto que el candidato a la reelección Pedro Sánchez sea el más madrugador se espera dentro de un cuarto de hora en un centro cultural de Pozuelo también van a votar esta mañana en Madrid Pablo Casado Pablo Iglesias y Santiago Abascal D'Rivera votará en Hospitalet en Barcelona dentro de una hora del exterior acabamos de conocer otra noticia relacionaba con unos comicios los celebramos en Indonesia hace once días y que fueron las primeras elecciones conjuntas nacionales y regionales en aquel país planteadas así decían con la intención de reducir costes allí en Indonesia votaron entonces más de ciento cincuenta millones de personas durante el recuento ya han muerto doscientos setenta miembros del equipo encargado de contar tantas papeletas la mayoría ha fallecido por dolencias relacionadas con la fatiga provocada por el exceso de horas trabajando en este interminable recuento Aquino aquí todo debe ir infinitamente más rápido en España está previsto que el Gobierno informe de los resultados definitivos con un alto porcentaje de voto escrutado esta misma noche entre las diez y media y las once