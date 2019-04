Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Isabel Salvador quedan muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo veintiocho de abril en el que la maquinaria está ya en marcha

Voz 2 00:13 yo les convenía tiene seis meses para los días porque nadie Curiel e iría

Voz 3 00:26 los titulares en su sitio y los suplentes me ha tocado suplente de presidente

Voz 4 00:31 como vocal han venido los titulares eh lo que estamos haciendo es espera para votar ya

Voz 0825 00:37 estamos aquí ha aprovechado el momento suplentes

Voz 5 00:39 también suplente a Presidencia e o vocal estoy muy en contra de cómo se asignan creo que hay un montón de gente que necesita el dinero y a mí no me os a sesenta euros no me quite sacan de pobre y sin embargo me hacen madrugar un día que es para mí de descanso

Voz 0825 00:52 los e incluso quién llegado antes de la cuenta

Voz 6 00:55 yo pensaba que venía a las ocho

Voz 7 00:58 yo he venido tan pronto a las nuevas ahora no porque si no vengo a estas horas ya no pudo venir porque me voy a fuera pero hay tres ni veinticinco más que los la pinta

Voz 0825 01:10 bueno todo preparado papeletas urnas y cabinas de votación para que en apenas diez minutos ahora en los colegios electorales los mil sesenta y cinco colegios electorales repartidos por toda la comunidad en los que podrán votar cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil madrileños con derecho a ello de los que algo más de ciento cincuenta y siete mil son jóvenes que lo hacen que lo pueden hacer por primera vez buscamos ya está ahora la primera comunicación de la mañana en un colegio electoral instituto en este caso el Conde de Orgaz donde suponemos estará ya todo preparado Paul Asensio buenos días buenos días Isabel apenas habían minutos

Voz 1509 01:45 eran las urnas y los más madrugadores puedan depositar su voto aquí en el Instituto Conde de Orgaz en la calle Nápoles ya está todo preparado las mesas han constituido bastante rápido sobre las ocho y media ya estaban todos en supuestos hay varias mesas grandes dentro del colegio con todas las papeletas y los sobres para votar a diputados y senadores tres cabinas con cortinas a lo largo del pasillo y algunas aulas han hecho es de secciones con un total de dieciséis urnas y bueno fuera hay varios agentes de la Policía Nacional y Local y esperando a votar hay muy poquitos ahora mismo unas siete personas y la mayoría son los suplentes que me decían que ya que habían madrugado aprovechaban el viaje y esperaban para poder votar la primera de la mañana ha sido Luisa una mujer de ochenta y dos años que va esta mañana de viaje que ya está operando dentro del Instituto dotó en mano para irse cuanto antes

Voz 0825 02:28 gracias la cita con las urnas a menos de un mes para las autonómicas y municipales pero que se decide hoy en Madrid Cristina Machado buenos días

Voz 1434 02:36 hola Isabel buenos días los madrileños tienen que elegir hoy treinta y siete diputados uno más que en las últimas generales entre doce candidaturas al Congreso y también cuatro senadores a los cuatro por provincia de designación directa entre las nueve candidaturas que se han proclamado al Senado y para ello habrá millones de papeletas en más de mil colegios electorales María Paz García Vera es la delegada del Gobierno

Voz 8 03:00 son más de cuarenta y dos millones de papeletas para el Congreso y el Senado que que además van a ir a siete mil quinientos noventa mesas en los mil sesenta y cinco locales electorales que hay

Voz 1434 03:14 casi cuatro millones ochocientos mil madrileños están llamados a votar hoy ciento cincuenta y siete mil por primera vez son jóvenes que han cumplido los dieciocho años desde las últimas elecciones y hay que sumar a los que votan por correo que aunque parezca mentira por las colas que hemos visto estos días son ochenta mil menos que en dos mil dieciséis entorno a las once de la mañana la delegada informará de cómo está evolucionando la jornada ir los primeros datos de participación en Madrid se conocerán en torno a las tres de la tarde

Voz 0825 03:43 dispositivo electoral ni de seguridad también este domingo electoral Sonia Palomino

Voz 1434 03:48 ocho mil quinientos efectivos entre Policía Nacional Municipal Guardia Civil y miembros del Samur y del cuerpo de Bomberos desde el viernes la policía ha hecho registros y controles de vigilancia en los cuatrocientos veintiuno colegios electorales donde se va a reforzar la seguridad durante toda esta jornada electoral también hay un dispositivo en la sede de la Junta Electoral de Zona en la calle Manuel Luna de la capital en la Junta Electoral Provincial que está en la Casa de Campo en las juntas de distrito y en los juzgados de Plaza Castilla también en la sede de la Delegación del Gobierno que es quién coordina todo este dispositivo al final del día a los jueces de instrucción y de paz de los diferentes municipios custodió eran los votos hasta su llegada da a la Junta Electoral de cada zona y finalmente a la Junta Electoral Provincial

Voz 0825 04:26 domingo con buen tiempo y eso siempre es importante para la participación domingo soleado aquí en Madrid suben las temperaturas porque vamos a llegar a los veinticuatro grados en Aranjuez veintitrés en Navalcarnero Alcalá Getafe veintidós en Collado Villalba de momento y a esta hora el termómetro marca trece en el centro de la capital el domingo veintiocho de abril Día Mundial también de la seguridad y la salud en el trabajo era promover la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y en ello incide el último informe sobre salud laboral elaborado por los sindicatos Comisiones y UGT insisten en la dificultad que se encuentran para relacionar las causas asociadas al trabajo con enfermedades como el cáncer o las patologías cardiovasculares y piden más medios petición a la que se suman también los inspectores de trabajo Mercedes Martínez ex portavoz de la Unión de inspectores progresistas de trabajo

Voz 9 05:23 es un problema porque la inspección de trabajo pues necesita más elementos más refuerzos medios de todo tipo no solamente personales sino materiales unas planificaciones y unas programaciones más eficaces y efectivas incluso control de condiciones integrales no de trabajo que los sectores de mayor accidentalidad no solamente revise su analicen los temas de siniestralidad de prevención sino también los relacionados con las condiciones de trabajo

Voz 0825 05:50 pues hablando de condiciones de trabajo el Juzgado de los Social número dos de Móstoles ha dictado que el Hospital Universitario Fundación Alcorcón tendrá que reconocer a un grupo de médicos interinos como indefinidos no fijos ya que sus contratos excedieron en tiempo no respondieron a su carácter excepcional ser matizó este Belén Campos

Voz 1463 06:07 la sentencia se refiere a la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo según la cual los trabajadores vinculados con la Administración pública mediante contratos de interinidad para cubrir vacantes que superen el límite de tres años debe ser calificados como trabajadores indefinidos debido a que su contratación Mi respondía necesidades y circunstancias excepcionales Nice había interrumpido en el tie por el magistrado declara que la relación laboral de estos médicos interinos debe considerarse indefinida por lo que su cese deberá cumplir con las condiciones que se exige a los indefinidos desde el Hospital Universitario Fundación Alcorcón habían defendido que dicho artículo del Estatuto de los Trabajadores no es de aplicación en este caso por tratarse de un contrato de interinidad por vacante sin embargo la sentencia ha reconocido la posibilidad de reclamación a la justicia que tienen los profesionales interinos que se encuentren en estas circunstancias

Voz 0825 06:57 gracias Belén íbamos a con el deporte esta noche con derbi derbi madrileño entre el Rayo y el Real Madrid Uxue Caballero buenos días

Voz 1509 07:05 qué tal buenos días a partir de las nueve menos cuarto viviremos ese derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid en el estadio de Vallecas los de Paco Jémez se la juegan y sólo les vale ganar hilos decidan quieren seguir con sus buenas sensaciones ayer habló el técnico blanco en la previa dijo que él no mandaba ni en su casa

Voz 1994 07:23 no yo no tengo poder era de importantes para nosotros es es hacer las cosas juntos porque hay hay una institución hay entonces venta hay hay gente que que manda que es lo importante de aquí y luego hay un entrenador que soy yo soy yo mi queremos hacer cosas no yo iba a decir que no mandaré mi casa entonces mujeres en casa entonces pero bueno

Voz 1509 07:53 el Atlético de Madrid venció al Valladolid por uno a cero en el Wanda Metropolitano con un gol de Joaquín en propia puerta el Leganés empató a cero ante el Celta y tendrá que esperar para sellar la salvación matemática y hoy también juega el cuarto clasificado de esta Liga el Getafe de Bordalás que se enfrenta a partir de las cuatro y cuarto a la Real Sociedad en Anoeta en Segunda División descanso para el Alcorcón por ser la jornada en la que se enfrentaba al Reus el que sí jugará es el Rayo Majadahonda se enfrenta al Cádiz en el Cerro del Espino a partir de las doce en baloncesto victoria del Real Madrid derrota de Movistar Estudiantes

Voz 0825 08:27 pues con el deporte con todo el deporte vamos a llegar a las nueve de la mañana doce grados a esta hora en el centro de la capital en las temperaturas recuerden llegaremos a veinticuatro de máxima así les invitamos a vivir que son dos días