Escucha las noticias de las 14:00 (28/04/2019)

Voz 4

03:24

buenas tardes Roberto si me encuentro en el instituto Lluís Vives en el centro de Valencia uno de los dos mil doscientos veintitrés colegios electorales en los que hoy estamos llamados a votar más de tres millones seiscientos cincuenta y siete mil valencianos a esta hora aunque todavía no conocemos los primeros datos oficiales de participación en este colegio en las urnas están bastante llenas e incluso en algunas mesas ya ha votado más de la mitad del censo de hecho está hablando con algunos de los presidentes signos confirman que está siendo una jornada tranquila y sin incidentes este colegio por ejemplo antes de las nueve ya había gente haciendo cola han estas madrugadoras a una joven que me contaba que tenía una buena y no quería vender su voto anunció que a las once con un tren para irse de viaje él quería votar a esta hora hay una gran actividad aunque el ritmo de voto excluido que han votado ya son los principales candidatos a la presidencia de la Generalitat Ximo Puig en el PSOE Isabel Bonig del Partido Popular Mónica Oltra de Compromís Rubén Martínez Dalmau civiles pueden Esquerra Unida y Toni Cantó de Ciudadanos