Escucha las noticias de las 02:00 (29/04/2019)

Voz 0806

00:57

sí buenas noches se desbordó la euforia en la sede socialista después de las palabras de Pedro Sánchez un grupo de música ha estado actuando en directo en la calle ante unas bases del PSOE que por primera vez después de once años han celebrado la victoria del partido y que han pedido al presidente que no pacte con Ciudadanos Sánchez respondía sobre la marcha no vamos a poner cordones sanitarios a nadie