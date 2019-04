Escucha las noticias de las 06:00 (29/04/2019)

Voz 0027

bien ganan peso en la Cámara Baja Esquerra que gana las elecciones en Cataluña pasa de nueve a quince diputados el PNV que gana en las tres provincias vascas consigue un escaño más tendrá seis It Be You logra doblar su representación con cuatro diputados tendrá ahora aumenta el peso por tanto en el Congreso de los distintos nacionalismos de los diferentes partidos independentistas anoche también se renovó el Senado y el resultado también fue el de un vuelco el PSOE tendrá mayoría absoluta en la Cámara Alta que no es poca cosa porque controla o pasará a tener la llave a partir de ahora del artículo ciento cincuenta y cinco y también la posibilidad de aprobarse asimismo el techo de gasto de los presupuestos y la resaca electoral de esta mañana se completa en un escenario más el único que dejamos por cierto anoche cuando terminó la programación especial electoral aquí en la Cadena Ser que es el escenario de la Comunitat Valenciana celebraba ayer también autonómicas hay resultados ha confirmado esta madrugada la izquierda podrá mantener el gobierno autonómico con el socialista Ximo Puig al frente Ravi valenciana Talens bon día