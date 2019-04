Escucha las noticias de las 07:00 (29/04/2019)

Voz 1727

00:57

le pedían con Rivera no pero él el intérprete del no es no a Rajoy no quiso levantar ningún dique había euforia entre los socialistas que once años después han vuelto a ganar unas elecciones el PSOE consigue ciento veintitrés escaños es el único partido con diferencia que puede liderar la formación de gobierno pero tendrá que pactar Pablo Iglesias que se queda con cuarenta y dos escaños se ofreció anoche ya para un gobierno de coalición