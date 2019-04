qué tal buenos días con trece grados a esta hora de la mañana en la vía tiempo estable en Madrid con muy pocas nubes y temperaturas muy agradables a medio día doble lectura política esta mañana en la capital el PSOE gane la ciudad de Madrid igual que en la Comunidad en un resultado histórico en unas generales que no consigue desde mil novecientos ochenta y seis el PP caía en la segunda fuerza pero la derecha al menos en la capital resiste el embate de la izquierda sumar a Ciudadanos Vox que compensan la caída del Partido Popular en la capital Enrique García buenos días bueno

no podemos ser como los bancos que cuando hace suerte de algún paraguas cuando llueve te lo quita hay que está a la venta

la próxima parada es sacar al populismo en Madrid y esa lo que me voy a entregar yo el próximo mes en cuerpo y alma es posible es completamente posible lo hemos visto en los resultados creo que es evidente que Maddie confía en ciudadanos que el madrileño se parece mucho eh a Ciudadanos creemos en la libertad creemos la igualdad y en los valores que nosotros dependemos y la verdad es que yo siempre confiado en ello

y continuaremos el veintiséis de mayo continuaremos adelante compatriotas claro que sí echaremos a Carmena que ellos no han podido

las buenos días finalmente esta semana el tiempo soleado va a tener todo el protagonismo no esperamos grandes cambios como mucho durante la tarde del miércoles algunas tormentas mucho sol va a ayudar a que el ambiente se suavice incluso será un poco cálido durante las tardes hoy mismo máximas alrededor de los veinticinco grados ahora sólo hace un poco de frío durante las tardes eso sí las soplará algo de viento que con el paso de las horas y horas refrescando el ambiente

