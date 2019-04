No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy Madrid

Voz 2 00:04 Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días con tiempo estable hoy en Madrid anticipen alturas serán agradables esperamos pocas nubes y veinticuatro veinticinco grados de máxima ganó el PSOE no lo hacía en unas generales en la Comunidad de Madrid desde mil novecientos ochenta y seis ciudadano se convierte en la segunda fuerza política en la región sorpasso naranja pierde el PP tercera fuerza en Madrid se deja ocho escaños y anoche en Génova ni siquiera se cortó el tráfico los partidos tomaría buena nota a veintisiete días de la siguiente cita con las urnas elecciones autonómicas y municipales Javier Casal jefe de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenos días

Voz 0867 00:38 buenos días la única sonrisa en Génova durante la noche electoral fue la de el gran cartel de Pablo Casado el Partido Popular pierde su principal feudo y se convierte en tercera fuerza política en Madrid un desplome que debe reconducir en menos de un mes si quieren que la escena no lastre el día veintiséis de mayo a Ayuso y Almeida hay quien cuestiona abiertamente elegir a la derecha y sus consecuencias teléfonos anoche en Génova echaban humo el PSOE gana y Garrido sonreía como el que más en la sede de Ciudadanos el partido en el que lleva menos de una semana consumado el sorpasso madrileño de los naranjas hipotecados ahora por las líneas rojas establecidas antes de estos comicios en la resaca electoral deja en cualquier caso muchas preguntas la primera si el Partido Popular puede resucita dar en cuatro semanas segundas y Ciudadanos levanta esos vetos Ante este escenario tercera Si el efecto Vox va a llegar o no a mayo el retroceso de Podemos puede agravarse además el día veintiséis y la gran duda es cuántos votos va a arañar al PSOE y a Podemos la marca electoral de Carmena e Íñigo Errejón de momento las generales marca una tendencia que no tiene por qué repetirse dentro de un mes

Voz 3 01:44 sí sí pueden decir cantaba anunció en Ferraz

Voz 1275 01:46 diría entre los socialistas madrileños que pedían a Pedro Sánchez que no pacte con Albert Rivera aquí en Madrid Ignacio Aguado líder de Ciudadanos en la Comunidad recordaba anoche que no levantará el veto al PSOE de Gabilondo y culpaba al PP de la izquierda

Voz 0070 01:59 dados pues han sido buenos a nivel de partido evidentemente porque hemos conseguido un aumento enorme de de escaños y también de votos cuatro millones más de cuatro millones de españoles Nos amoldado pero te quedas con sabor agridulce no de no haber conseguido ese voto más escaño más junto con el Partido Popular para haber podido desbancar a Sánchez de la Moncloa el PP bueno diferencial nosotros no no ha hecho los deberes que ha pegado un batacazo pues espectacular histórico y eso pues ha impedido que que la suma de PP y Ciudadanos pudiera desbancar a Sánchez

Voz 1275 02:29 exultante estaba anoche el ex presidente Ángel Garrido oficiado por ciudadanos a cuatro días de las generales con el ex presidente de la comunidad Iker Ignacio Aguado vamos a hablar esta tarde aquí en la SER ambos estarán en La Ventana de Madrid en Podemos tampoco hubo fiesta pasa de ocho a seis diputados nadie subió al escenario que montaron en la plaza del Reina Sofía

Voz 0027 02:47 vox he conseguido cinco escaños por Madrid era

Voz 1275 02:50 mensaje final del discurso de Javier Ortega Smith candidato a la alcaldía de la capital

Voz 4 02:54 hoy es la primera etapa y continuaremos el veintiséis de mayo continuaremos adelante compatriotas claro que sí echaremos a Carmena que ellos no han podido

Voz 0027 03:07 en la capital el PSOE gana también en la mayoría de

Voz 1275 03:10 distritos aunque el PP consigue mantenerse aquí como segunda fuerza Enrique García buenos días

Voz 0027 03:15 buenos días una caída histórica en la capital donde sólo se ha impuesto en los distritos de Chamartín Chamberí Fuencarral Salamanca Moncloa Aravaca Retiro que se sitúa a un estrecho margen con sólo doscientos mil votos de diferencia conciudadanos la tercera fuerza que se ha impuesto en distritos tradicionalmente de los populares como Hortaleza o Barajas el PSOE se ha impuesto en trece de los veintiún distritos de la capital podemos pasa a ser la cuarta fuerza con una muy considerable pérdida de votos Xbox en quinto lugar permite que el bloque de la derecha alcance el cincuenta y tres por ciento de los votos hoy toca hacer balance toca tomar nota

Voz 1275 03:50 si la foto crucial de la semana en Madrid iba a ser la del dos de mayo Día de la Comunidad el Gobierno regional no le queda otra ha invitado a los fastos Ángel Garrido Hillary lo he dicho que si ella estará lo contamos en titulares

Voz 0027 04:01 será la primera foto de ambos desde que el ex presidente ese pasar a ciudadanos hace unos días Pedro Rollán dijo ayer que invitará a todos los ex presidentes sin distinción por respeto a todos los males

Voz 1275 04:12 los médicos de atención primaria eran una huelga de veinticuatro horas el próximo veintiuno de mayo lo ha decidido la plataforma pese mueve formada por más de mil cien médicos que exigen entre otras medidas la contratación de seiscientos nuevos profesionales en la comunidad

Voz 0027 04:23 a las nueve arranca el maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario Infanta Leonor cualquier persona sana que tenga entre dieciocho y sesenta y cinco años IPS más de cincuenta kilos puede donar sangre

Voz 1275 04:34 los premios de Cultura de la Comunidad de Madrid entre los galardonados están la actriz Irene Escolar en la categoría de teatro el torero Enrique Ponce en Tauromaquia la también actriz Cayetana Guillén Cuervo en la categoría de cine Juan Vidal en la de moda

Voz 5 04:47 los deportes

Voz 1 04:53 el Rayo

Voz 0027 04:53 se agarra a la Liga tras la victoria anoche ante el Real Madrid Juan Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y con un gol de Embarba de penalti además tras intervención del bar porque ha sido una jornada difícil también para el vídeo arbitraje el Rayo está a seis del Levante del Celta Girona a falta de nueve por jugarse estes Zidane el entrenador del Real Madrid que refleja la agonía de su equipo al final de temporada

Voz 6 05:12 hay que pedir perdón por lo que hicimos todos podemos jugar así cero uno hasta noventa minutos le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes pero tenemos que jugar a las tres partidos

Voz 0027 05:26 partidos también para que el Getafe aguante su cuarta plaza de Champions ayer perdió dos uno y en Anoeta contra la Real Sociedad reclamó dos penaltis y además el técnico Bordalás fue expulsado

