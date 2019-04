Las noticias de Canarias, 09:03 (29/04/2019)

esta tarde se reúne la ejecutiva federal del PSOE para analizar el escenario de futura gobernabilidad del país los socialistas no descartan un gobierno en solitario lo que sí está descartado es una alianza con Ciudadanos Héctor Gómez diputado electo del PSOE

lo respetará una formación política con ciento cuarenta años Vitoria el partido político que he gobernado maño en este el partido político que ha gobernado todos los territorios

entiendo que que bueno que dificulta mucho más allá del programa en los propósitos de Rivera en esta campaña electoral me acuerdo

Voz 1482

00:50

desde el principio queríamos un gobierno de coalición creo que el PSOE que se ha beneficiado de las políticas a las que en realidad le ha empujado Unidas Podemos habría la diferencia entre el pacto PSOE Ciudadanos me con el salario mínimo interprofesional porque era el el pacto PSOE Unidas Podemos no tiene nada que ver la gente allí le gritaba el presidente del Gobierno ha con Rivera no creo que esa era la ese podría ser el el resumen