Las noticias de Asturias, 10:03 (29/04/2019)

política asturiana en unas elecciones generales al conseguir tres de los siete escaños que estaban en juego uno menos de los que se disputaron en dos mil dieciséis consecuencia de la caída demográfica en la comunidad autónoma Asturias aporta por lo tanto tres diputados a la victoria de Pedro Sánchez en el escenario nacional esos parlamentario serán Adriana Lastra María Luisa Carcedo ir Roberto García Maurice con doscientos seis mil votos los socialistas mejoran en cincuenta y ocho mil los resultados de hace tres años recordaba en la celebración anoche de la victoria en Asturias el secretario general de la Federación Socialista Asturiana Adrián Barbón que hacía once años que el PSOE no ganaba unas generales en Asturias

hacía muchos años que el Partido Socialista Obrero Español no ha ganado unas elecciones generales en Asturias en concreto quince años

Voz 2

01:07

a la gente era ser el partido más votado era recuperar la confianza perdida tantos esturión asturianas y quiero precisamente decir esto que soy consciente de que evidentemente los han votado muchos hombres y mujeres de Asturias que hacía mucho que no votaban al PSOE eso es un plus de responsabilidad enorme no se pueden imaginar cuanto