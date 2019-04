Madrid aunque aún se esperan lluvias que semana hay retirar todo por la tarde viento más fuerte eso sí temperaturas algo más altas y sobre todo cielos con muchas nubes más tranquilo el tiempo porque en lo político el terremoto sigue vivo tras el revolcón que ha provocado el cambio de siglas del ex presidente madrileño Ángel Garrido ficha por ciudadanos a cuatro días de las elecciones generales irá de número trece en la lista de Ignacio Aguado a la comunidad la decisión explicaba Garrido la tomó el domingo después de las vacaciones de Semana Santa de conocer la lista de Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP donde sus colaboradores más estrechos no han salido bien parados ha sido la estocada final para el expresidente que el lunes se sentó a negociar ya con Ciudadanos el que es su nuevo partido Isabel Díaz Ayuso le ha llamado de todo le respondía anoche barrieron a Madrid

Voz 0177

01:11

yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero partidos muy yo no lo sabía pero vaya a la señora Díaz Ayuso con con sus declaraciones que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales pero yo de verdad no no no voy a entrar en eso creo que es un error