Voz 1

00:00

pues me voy haciendo entrevistas buscador abajo voy haciendo el currículum de cómo lo va resolviendo de como ocupa su tiempo que pasamos de no tener ni un minuto libre a tener todo el tiempo no sé que estés realmente no lo escribo y entonces me decido enviarle a las editoriales tengo una buena acogida como tres editorial les interesan peligro bueno me he sido una de ellas para publicar y bueno me dan la grata noticia de que no podía afirmar en San Jordi pues un día espectacular espectacular en cuanto a satisfacción personal y sobre todo la moción el libro se llama yo no paro pues una historia de de bueno de salir adelante no de no parar