Voz 1 00:00 por hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días esperamos hoy cielos menos nubosos nieblas ahora por la mañana en la sierra y en el sur de la comunidad temperaturas frías a esta hora dieciséis de máxima a mediodía siguen arreciando las críticas Ángel Garrido por su fuga Ciudadanos y más después de que el ex presidente hable ya desde la oposición al Gobierno madrileño

Voz 0177 00:25 yo no sé si vendrá más o no no lo sé yo lo que tiene que preguntarse pareció pues porque es más las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular esa es la pregunta que se aplica a ellos y que debería compuestas manos Ángel Garrido el problema sólo el Ángel Garrido que van a ir a votar los ciudadanos y que dejará votar dos partidos incluido partidas

Voz 1275 00:41 en La Ser en La Ventana de Madrid el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que lo considera ya un rival político cree que su fichaje no arrastrará votos del PP y a Ciudadanos está claramente decepcionado

Voz 2 00:53 considero y además hablo también con absoluta sinceridad a mí me ha producido decepción no que que Ángel Garrido desde el punto de vista político así que me ha parecido una decepción que pase a Ciudadanos no porque realmente acabo Ángel Garrido ha sido el preside

Voz 1275 01:10 ante de la Comunidad de Madrid del Partido Popular muy crítico también en las últimas horas el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida dice que el movimiento de Garrido es claramente

Voz 3 01:20 una venganza el PP se trata de una venganza que nos ha pillado por sorpresa Up tengo que reconocerlo que me ha sorprendido también es cierto que una de las frases que a mí siempre me gustó de Ángel Garrido fue cuando decía que Ciudadanos no era un partido de fiar ahora entiendo por qué Ángel Garrido ha encontrado su hueco con Ciudadanos

Voz 1275 01:37 Garrido dará su primer mitin con la camiseta naranja en Pozuelo de Alarcón

Voz 4 01:42 última oportunidad hoy para votar por correo

Voz 1275 01:45 pero las colas en las oficinas seguían ayer titulares con Virginia Sarmiento

Voz 5 01:48 el plazo de esta segunda ampliación de horarios termina a las dos de la tarde de ayer algunas oficinas madrileñas llegaron a acumular colas de hasta cuatro horas y media Madrid ha recibido más de doscientas mil solicitudes de voto por correo los

Voz 1275 01:58 vehículos municipales no llevan la etiqueta ambiental el Ayuntamiento de Madrid reconoce que todavía está en proceso de hacerlo a pesar de que las pegatinas son obligatorias desde el miércoles

Voz 5 02:06 el retiro amanece cerrado esta mañana por las fuertes rachas de viento también están cerrados la Quinta de los Molinos los Jardines de Sabatini La Rosaleda del parque del Oeste Fuente del Berro vitorearon

Voz 1275 02:14 y en deportes el Real Madrid se confirmó anoche con un empate a cero en Getafe que casi les asegura la tercera plaza pero les hace difícil la segunda el rayo cayó goleado por el Sevilla cinco cero hoy tenemos a esta hora las carreteras madrileñas DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días

Voz 4 02:36 en este momento tráfico intenso ya de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro y Pinto la A42 a la altura de Parla el A5 a su paso por campamento al por con densidad circulatoria también en la M cuarenta en balde Marín y Monte Carmelo trece uno a uno entre Vallecas

Voz 6 02:53 así Coslada acerados y en el barrio de La Fortuna Pozuelo en este caso en sentido a la autovía de La colina seis y cincuenta y cinco seguimos

Voz 1275 03:10 los cabecillas de la trama Púnica se enfrentan en los tribunales lo hemos adelantado en la SER el consejero Francisco Granados ha denunciado los juzgados al empresario David Marjaliza dice Granados que el chivatazo que le dio un guardia civil también benefició a Marjaliza porque le permitió destruir documentación relacionada con el caso antes de que ambos fueran detenidos Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:29 hola buenos días Francisco Granados denuncia por revelación de secretos al que fuera su amigo David Marjaliza al empresario de la red Púnica ya que este investigado por la Audiencia Nacional supo que estaba siendo controlado y grabado por la Guardia Civil esa información del seguimiento sirvió a Marjaliza para quemar un día de niebla como consta en el sumario decenas y decenas de documentos y discos duros de la red Púnica que le implicaban en esta trama Granados y el guardia civil que le dio esa información ya están condenados pero no Marjaliza que se beneficiado procesalmente de esa revelación de que era investigado por los agentes de la UCO

Voz 1275 04:08 según la EPA la Encuesta de Población Activa el desempleo subió un uno coma cuatro por ciento en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid son cinco mil setecientos parados más que en el trimestre anterior pero cincuenta y cuatro mil menos que hace un año un doce por ciento menos el Gobierno madrileño habla de datos preocupantes en los últimos meses justos los que coinciden con el Gobierno socialista Engracia Hidalgo consejera de Economía

Voz 0566 04:28 datos que ponen de manifiesto que la marcha del mercado laboral a fecha de hoy todo sigue positiva pero el último trimestre muy preocupante la tendencia en materia de empleo son muy importante ideológico que peros que las decisiones peces

Voz 8 04:42 están adoptando por parte del Gobierno de la nación no afecten de forma de forma

Voz 0566 04:48 negativa al empleo siete grados hasta ahora