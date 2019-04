Voz 2 00:00 esto se llama la canción

Voz 0654 00:11 este es quizá bueno el tema que más ha sonado suyo es el tema más famosos deje unos años ya tres que justo esta semana han sacado disco nuevo todavía no han podido escucharlo pero bueno voy a estar atento porque iguale está bien vamos con otra más

Voz 0654 01:06 por mucho que Correas tal cual Johnny Case no sé si sabía es que buena parte toda su obra musical tiene una novela yo yo es algo que no sabía yo descubierto mi tarea de investigación dedica al a la viví ya exactamente lo tienes escribió una novela que se llama Man igual

Voz 4 01:26 se quedó como un guiño a su canción Man in black no quiere también el apodo con el que conocían a él vestía de negro

Voz 0654 01:32 el hombre de negro de la novela que escribió no es autobiográfica es medio histórica está basada en la conversión del apóstol San Pablo está inspirada además en textos de la Biblia sabes también que esto el grabó el Nuevo Testamento entero hay grabaciones de Johnny Cash recitando leyendo el texto no testamentos deberían versar en el Nuevo Testamento

Voz 4 01:52 me lo creo

Voz 0654 02:02 luego voy luego hoy con otro clásico pero déjame que voy a a un paréntesis un momentito eh yo te sí

Voz 0654 03:20 abro paréntesis eh yo Twitter que acaba de sacar también esta semana producto nuevo esta canción es nuevas de esta semana de que alguna más Se llama love You

Voz 4 03:29 pero qué pasa esta es la última parece esto los cuarenta en promedio novedades además tu música en inglés tienes nunca música en español eres un esnob

Voz 0654 03:35 pues hay varios músicos españoles que han escrito libros se podía igual te hago otra otra entrega la semana que viene pero eso es lo que pasa que esta semana han tenido tiempo para estar atento a las novedades porque mira me tocó seguir los debates electorales por aquello de la sección de Internacional esa otra cosa a la que me dedico casi cuatro horas de debate nuevo ninguna referencia cuando digo ninguna ninguna absolutamente nada a la política exterior o de cultura le bueno un poquito el día el libro no así que bueno tuve tiempo de escuchar nuevos lanzamientos bueno Ritter acabo saca esta canción el IVA para neurólogo de adolescente decidió que se iba a dedicar a la música porque escuchó en el tocadiscos de sus padres una canción de Bob Dylan y de de Johnny Cash precisamente dedicó a la música pero bueno hace unos años sacó también una novela dice que en realidad más allá de las canciones ese esa novela ese es el primer trabajo que le apetecía de verdad enseñar a la gente cierro paréntesis dábamos con Johnny Cash decía que iba con otro clásico o no por lo menos otro antiguo ya vamos a cerrar con él es Steve Martin

Voz 0654 05:29 a ver no te Athletic difícil sorprendente no está aunque va muy bien grande estoy a si no sabía eso sí muchos la faceta de músico Steve Martin para muchos será una sorpresa lo que pasa es que canta el toque exacto él él toca el banjo estoy Martín porque alguien anda perdido bueno es el actor el que decía bueno a mi me gusta el papel de dentista loco en la pequeña tienda de los horrores en Estados Unidos si allí es una referencia bueno pero aquí la gente por esto sí o el padre el padre de la novia no pues no y el de los tres amigo es también no pero que visto carrera con el ahí donde ha vuelto por cierto para interpretar a un asesor de Trump que fue arrestado no durante la trama rusa echarle Castelo admira tanto a Steve Martin que también toca el banjo como él tienen su banquillo y lo que toca muy bien que bueno bueno esto que es del grupo con el que toca el banjo Steve Martin estos llaman estiman en Rangers hostil así bluegrass Vaquero

Voz 7 06:19 esto grabaron un ganaron un Grammy

Voz 0654 06:22 pero bueno Steve Martin además de músico de Tor pues resulta que también implica por sí te ha cuadro está ya escrito unas cuantas cosas hecho obras de teatros musicales libros para niños y también novelas que era el motivo de hoy no la última que que sacó hasta donde objeto de de belleza es un un retrato del ambiente artístico Nueva York en los últimos veinte años siguiendo la trayectoria de una becaria que que empieza a trabajar en la que daría de Sotheby's está está traducida al español publicada aquí también objetos de belleza exacta como tú

a vivir que son dos días Javier

Voz 8 07:31 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 07:36 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado veintisiete de abril sábado de reflexión que muchos humana pasar corriendo por la capital se espera que participen más de treinta y tres mil personas en las distintas pruebas entre una maratón la media maratón y los diez kilómetros los que corren esta última han sido los más madrugadores porque la carrera empezado ya a las ocho de la mañana y con ellos hablábamos bien temprano cuando empezaban a calentar

Voz 9 08:02 puedo llegar a convenida amigos así que yo soy de Arabia Saudí he bueno realmente me año cuando hace esas carreras así igual con ellos no nada zonas antes que Obama soy de Madrid rearme me gusta hacer todas las carreras que hay en Madrid aprovechar está Liberty la los bomberos la de las empresas primavera de diez porque nadie cuarenta y la fatiga de de la maratón

Voz 0825 08:29 entre los inscritos veintitrés mil españoles nueve mil extranjeros procedentes de ciento veintiséis París países cifra récord la mayoría por cierto franceses británicos e italianos la participación femenina asciende al treinta y dos por ciento del total aunque la distancia de maratón ese porcentaje se reduce al catorce por ciento con salida en la sientas pruebas desde la Castellana en el centro de Madrid prácticamente cerrado al tráfico Laura Briones buenos días

Voz 0605 08:55 buenos días el dispositivo del ayuntamiento para esta mañana prevé numerosos cortes debido a los distintos recorridos de diez veintiuno y cuarenta y dos kilómetros el paseo del Prado sentido Glorieta del Emperador Carlos Quinto hacia Cibeles permanece cerrado desde las doce de la noche al igual que en los carriles centrales del paseo de la Castellana en ambos sentidos entre las plazas de Colón y Emilio Castelar el Ayuntamiento prevé que se restablezca el tráfico a partir de las tres y media aunque los puntos que albergan guardarropa y otras instalaciones como los paseos de Recoletos y la Castellana se reabrirán a partir de las cinco de la tarde las carreras tienen distintos horarios de salida desde la Plaza de Neptuno donde los participantes de la maratón ya corren desde las nueve menos cuarto de la Media Maratón saldrán disparados en unos minutos desde la casilla de salida

Voz 0825 09:39 la Icon distintos recorridos ténganlo en cuenta porque los cortes también afectan además de ese eje central habías importantes como Cuatro Caminos Bravo Murillo López de Hoyos Doctor Esquerdo o Serrano por ejemplo lo mejor no mover el coche de casa Metro de Madrid ha reforzado hoy en un veintinueve por ciento el servicio de trenes hasta las cuatro de la tarde pero tengan también en cuenta que el sindicato de maquinistas mantiene hoy la convocatoria de un nuevo paro y en esta ocasión de tres y media a cuatro y media de la tarde en las líneas uno tres cinco siete a nueve y once con unos servicios mínimos de hasta el cincuenta y seis por ciento siguen denunciando la falta de conductores y la mala gestión en la crisis del amianto Juan Antonio Ordiz Ángel López y José Luis Cejudo forman parte de este sindicato de maquinistas

Voz 10 10:27 nosotros pedimos hacer mediciones tanto de ambiente

Voz 9 10:30 el amianto que luce temperatura vibraciones en estos magnetismo en el puesto de maquinistas en la cabina de un tren con un maquinista ya no sólo eso sino el que se nos reconozca también que

Voz 10 10:42 hemos estado expuestos al amianto que según ellos no hemos está en ningún momento puestos al amianto y esa reivindicación junto con el estudio que queremos realizarle de la forma más desfavorable que es como entendemos

Voz 9 10:54 ese deben de hacer unos estudios de prevención de riesgos laborales

Voz 11 10:58 la empresa señaladas nos mete en una burbuja ventanas

Voz 10 11:02 y quiere que se realice un estudio de Particulas de todo bueno ya

Voz 9 11:06 es eso es lo que nos da la que regresar como con lo poco no la primera es eterna o no se destruye no es al dura toda la vida eterna entonces claro si no salir ya nunca el túnel ya que ha habido unas han portado pues a taladros firmó doce fibrocemento se ha instalado una rígida que ha cortado pues parte el abovedado para para instalar a y entonces todo eso que ha caído no ha limpiado

Voz 10 11:30 si es que no estamos buscando otro objetivo sino saber qué es lo que estamos respirando

Voz 0825 11:39 hay otro conflicto en este caso también pendiente de solución porque no hay avances en las negociaciones para desbloquear la huelga de trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas Il Unión la empresa adjudicataria del servicio ha puesto como condición para sentarse a dialogar que los sindicatos retiren sus denuncias contra la compañía cuando se cumplen quince días de huelga Jordi Montejo portavoz del sindicato Oates

Voz 12 12:00 Nos decían desde la dirección diluvio aunque para seguir con nuestras negociaciones y para ellos ofrecer algo que de verdad pudiera ser interesante teníamos que quitar todas las denuncias que habíamos hecho tanto en la comisaría de la Policía Nacional como en Inspección de Trabajo tanto a la dirección deal un hijo es como la gente de AENA por la merma de seguridad que se había producido todos estos días de atrás

Voz 0825 12:23 minutos de la mañana

a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 12:37 vamos ya con el deporte hoy todos pendientes del Atlético de Madrid Paco Hernández buenos días

Voz 1038 12:42 qué tal buenos días una derrota del conjunto rojiblanco daría el título de Liga el Barcelona el equipo de Simeone jugaba a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano ante el Valladolid y aunque consiga ganar el partido el Barcelona podría ser campeón más tarde a las nueve menos cuarto si gana su encuentro ante el Levante en el Atlético de Madrid es noticia Rodrigo Hernández tal y como contamos en el día de ayer en la Cadena Ser el Manchester City ya ha iniciado conversaciones con los rojiblancos para interesarse por el joven centrocampista aunque el jugador tiene previsto escuchar primero al Atlético de Madrid antes de decidir sobre su futuro y sobre el futuro de otros jugadores como Filipe Luis Diego Costa hablaba ayer Simeone en la previa del partido

Voz 0501 13:20 puede que termine la temporada hace aquí volvemos a entrenar en pretemporada pueden pasar mil cosas representante club jugadores intensiones pensamientos llamado a hablar de Filipe hablar de Juanfran hablar de Godín hablar el año pasado de Gabi de Torre muy difícil cuando termine la temporada según a lo mejor que venga para cada uno de ellos lo que mejor le venga el club como hemos hecho siempre

Voz 1038 13:41 hoy también juega en Leganés a las seis y media ante el Celta de Vigo buscando una victoria que le asegure la permanencia que sería matemática si pierden esta jornada Valladolid o Girona y en baloncesto hoy a las doce y media Estudiantes Gran Canaria hay a partir de las seis de la tarde Real Madrid Breogán

Voz 0825 13:55 bien Carrusel Madrid de doce a en ser más Madrid todo el deporte de la comunidad con Borja Cuadrado antes de irnos alguna propone esta para este sábado de reflexión aquí en la capital en la Comunidad de Madrid Enrique García reflexionar casi a vista de

Voz 13 14:10 pájaro todos sentimos un poco lo mismo que es esforzarnos para poder conseguir descargar el cartel que el el niño o la niña que va arriba del todo consiga subir y bajar

Voz 14 14:23 es Marc Roselló casteller del Círculo Catalán de Madrid Cup entrenador de la colla castellera de Madrid El Castell a seis en el Templo de Debod su historia visual está en el centro cultural Clara Campoamor con una exposición fotográfica se llama castillos en el aire su comisaria es Susana Román

Voz 1812 14:39 sí que hemos intentado pues que fuera un poco un reflejo gráfico visual de las sensaciones no de lo que se transmite

Voz 15 14:46 a reflexionar conociendo lo último del mercado editorial más experimental en La Casa Encendida nueva edición de Libros Mutantes con libros de arte fanzines revistas y un taller de auto edición con la convocatoria electoral como protagonista Mónica carro Quino es la coordinadora de Cultura de la casa

Voz 1812 15:03 lo que vamos a preparar presenta de los mismos como candidatos a las elecciones

Voz 15 15:08 por qué no escuchando al Boss que vuelve en

Voz 10 15:11 junio con nuevo disco y que siempre es un buen día para recuperarlo elecciones sonó medio

Voz 0825 15:19 gracias de Enrique pues con estas propuestas para la reflexión vamos a llegar a las nueve de la mañana en este fin de semana soleado suben las temperaturas las máximas rondarán hoy los veinte grados de momento ya está ahora Díez en el centro de la capital A vivir que son dos días