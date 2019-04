Las noticias de Canarias, 09:02 (26/04/2019)

Voz 2

00:29

las cifras son escalofriantes porque van siete asesinato por violencia machista en Canarias las cifras a nivel estatal se han doblado en las mismas fechas con respecto al año anterior que Sir eh lo que está claro lo que se pone encima de la mesa es que una vez más volvemos a denunciar que el sistema no funciona pero yo no sé qué tiene o no sabemos muy bien qué es lo que tiene que ocurrir para que hay una fuerte movilización y adopten las medidas acorde con los acontecimientos