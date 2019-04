Las noticias de Canarias, 10:02 (26/04/2019)

Voz 0760

la SER les puede contar que los abuelos maternos del niño de seis años que esta semana pudo escapar de el incidente que presenció los saltos de Adeje donde supuestamente su padre asesinó a su madre y hermano mayor de diez años no podrán viajar a la isla porque de momento el consulado alemán no se hará cargo de los gastos de los billetes de avión por este motivo tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de Adeje han confirmado a esta redacción que en caso de que finalmente el consulado o la embajada no corran con los brazos del traslado de los abuelos maternos del pequeño lo harán ellos también ha mostrado su disposición a ayudar la mujer Anneli que encontró al niño deambulando por los montes de Adeje