Las noticias de Aragón, 16:02 (25/04/2019)

Voz 1871

00:39

notamos que todas las empresas la mayor demanda que tiene en estos momentos es que no tienen trabajadores ya es una realidad y da igual el sectores es decir no estamos hablando de sectores muy específicos ni muy técnicos sino todos los sectores enteros en estos momentos estamos en un paro reestructurar que que es muy difícil bajar yo creo que que tenemos que empezar a hacer un y un efecto llamada apretó yo creo que tenemos que empezar a hablar positivamente de la provincia porque tenemos que empezar a hacer un efecto llamada real que es que ya no hablamos de capitales que hablamos de toda la provincia hay necesidad real