Las noticias de Aragón, 11:02 (26/04/2019)

a la una de la tarde el y desde el Partido Popular en Aragón Luis María monte participa en uno de los últimos actos de campaña de los populares junto al cabeza de lista por Zaragoza Luis Suárez previsto en el restaurante ahora de la capital aragonesa el coordinado de campaña ya precisamente de Luis Suárez Sebastián con Tim dice que no se cree las encuestas que marcan un descenso de los populares

Voz 7

01:23

formación política que pues que las últimas elecciones si no recuerdo mal tenía el cero dos por ciento de los votos en el conjunto nacional vikinga podría tener un resultado mucho mejor no y evidentemente esto es porque algunas cosas no nos han hecho bien