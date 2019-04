Las noticias de Aragón, 16:02 (26/04/2019)

algo ha viajado que Aragón para ejecutando unas obras sin licencia por parte del Ayuntamiento pero es precisamente esa complicado ahora la responsabilidad es de la Consejería de Sanidad que ya es consciente de que esas obras no tienen licencia de que toda la documentación correcta conforme a la ley inmediatamente tendrá la licencia de obra

la reacción por parte de la consejera de Sanidad no se ha hecho esperar Yes contundente asegura que hay cuatro licencias en vigor desde dos mil doce que se están modificando anuncia recurso añade

Voz 6

01:39

