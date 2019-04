Las noticias de Castilla y León, 16:02 (25/04/2019)

las largas colas para votar por correo de cara a las generales también están dando en Castilla y León sobretodo en León y en Salamanca la causa no es que haya más peticiones de voto por correo que en otras elecciones sino los días de vacaciones de Semana Santa que han concentrado las peticiones según explica el jefe de la red de oficinas de Correos de Castilla y León Roberto Fernández

Voz 3

00:26

a cuatro días festivos pues evidentemente hay cuatro días menos para poder atender a los clientes y además no están en la ciudad lo que sucede es que si un pedido de actoral dura quince días se reduce a once a estos sobretodo Salamanca es la la primera vez que se nos daba una circunstancia cuando se produce un proceso electoral la afluencia es mayor tanto como sabes no ha sido nunca