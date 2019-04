Voz 1 00:00 es cinco y tres en Canarias Cadena SER Madrid

Voz 1915 00:06 Pepu Hernández deja la puerta abierta a futuros pactos poselectorales con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid el candidato socialista se ha referido por primera vez a las palabras de su homologan Ciudadanos de Begoña Villacís elijo aquí en la SER que no descartaba pactar con los socialistas tras las elecciones de mayo el ex seleccionador lo ha dicho durante un acto al que ha acudido junto a la presidenta del a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que no se ha mostrado tan entusiasmada con ese tipo de alianza

Voz 2 00:31 sí bueno yo me alegro que esas cosas o que no haya barreras y en eso estamos nosotros no tratando de hablar con todo el mundo otra para tratando de llegar a determinados acuerdos para que la ciudad mejore funciona mejor

Voz 3 00:43 que yo no sé si Villacís habla con con Rivera que su jefe pero su jefe no es fiable está absolutamente claro que su jefe no es fiable ciudadanos es que no es fiable es que no es fiable mire ciudadanos gana las elecciones en Cataluña no sirve para nada

Voz 1915 00:58 el Ayuntamiento de Madrid considera que la decisión de Blackstone de vender los pisos que compró el consistorio demuestra el negocio que quería hacer este fondo de inversión cinco días cuenta hoy que el fondo se plantea vender parte de las viviendas sociales que el Gobierno de Botella le vendió por un precio por debajo del precio de mercado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo

Voz 4 01:18 la prueba del nueve era vamos a tener si es que verdaderamente se produce esa venta la vamos a tener en el precio que obtenga por la venta del paquete que le vendió el Ayuntamiento el paquete de viviendas Si se confirma esta venta y una vez veamos la diferencia entre el precio de venta y el precio por el que el Ayuntamiento le vendió al viviendas deberían pedir perdón no sólo la señora Botella sino todos los responsables políticos que avalaron esa compra y los que han estado justificando los que han estado haciendo bandera de la gestión de Ana Botella entre ellos el portavoz actual del Partido Popular y candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida

