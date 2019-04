pues llevamos aquí desde las ocho de la mañana a cuatro horas y medias no va con las que hay lleva todas las semanas para colas por la mañana por la tarde y lo hemos vivido con ningún como Urbizu construido sobre sí que dio tiernos bingo y aviso para pocos

Voz 3

00:49

la papeleta no sanitos esperamos no tener que hacer dos veces la cosa la verdad y me llegó el voto