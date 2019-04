Ángel Garrido acaba de registrar su renuncia al grupo popular en la Asamblea de Madrid la Mesa de la Cámara lo ratificará el próximo lunes según han confirmado fuentes parlamentarias la ruido que no seguirá en el PP pero sí como diputado en el grupo de no adscritos y por tanto cobrando los más de cuatro mil euros mensuales que ha cobrado hasta ahora ardido ha estado esta mañana en su segundo acto de campaña con su nuevo partido conciudadanos en un acto en Las Rozas a sólo unos metros de otro acto del PP en el que estaba la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso

Voz 0177

00:29

no me parece de lo más normal de lo más democrático que coincidan actos de diferentes partidos en un mismo municipio como Pozuelo por lo tanto fantástico yo Isabel Díaz Ayuso es una compañera a la que respeto enormemente yo estoy encantado de coincidir con Isabel Díaz Ayuso y como cualquier ex compañero en cualquier sitio no y te verá quién no entienda que la política es esto y al final ese hacer lo decía yo antes