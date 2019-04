Las noticias de Catalunya, 16:03 (24/04/2019)

Voz 1 00:00 ser Cataluña

Voz 1667 00:04 qué tal octubre altas timón ida Jordi Solé eurodiputado de Esquerra Republicana aquel Matí le ex director de los Mossos Albert Valle Hadid cada vez Lluís Trapero May Axa that intromisiones políticas han pienso suprema Aitor Álvarez

Voz 2 00:19 bona tarda Raúl vaya afectada prensa tan cara de Trapero y la he reivindicado como un policía siempre al más llega a los políticos

Voz 3 00:25 hombre yo lo decide qué cómodo no me sentía con componente de incomodidad personal de cómo pudieron evolucionar las cosas no no no sólo por el nombramiento del señor Four con el cual además había tenido una relación profesional y política muy estrecho ya notado una cierta incomodidad de cierto sector de los partidos que daban apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat con mi persona

Voz 2 00:49 a que esgrimía vaya Paris justifica la seva dimisión a Joaquim Forn va a asumir la hallaría

Voz 1667 00:57 gracias Aitor test al Supremo la Guardia Urbana de Barça portuaria han desplegado un dispositivo permanente contra la venta ambulante al Portal de la Pau lo para limitar el sistema de actuación Fabre Passat a Cataluña ICCAT de esa tarjeta Espai mes la figura da van a dos para Barniol

Voz 4 01:14 al Portal de la Pau la policía actúa suben para ya donantes para voy la Policía Portuaria he la Guardia Urbana han puesto en marcha o no para siempre levantaba Samana la cada Fast manos hasta la plaza de Cataluña según todo Comerciants galardona Cup mantenía constata ataque Matí a que tu partivo es al resulta Abdalá Reunión sus entradas Un también la Málaga al Govern y al Port Can de una intervención coordinada llamando al top manta el Front Marítim al dispositivo prioridad a las zonas paro ni passing mes personas Johnny es Jim mes comer sus

Voz 1667 01:43 tres mes faltan las cuatro hay sin minutos a la tarda y antes de terminar nos tenemos que ir a Tenerife hay novedades en la búsqueda de una mujer y uno de sus hijos en la localidad de Adeje fue otro de los hijos de esa mujer desaparecida la que alertó a las autoridades de la desaparición que sabemos Pedro Murillo adelante

Voz 1718 02:09 si hola buenas tardes según es podemos adelantar en la Cadena SER acaba de aparecer los cuerpos fallecidos de el niño de diez años y de la mujer que es estaba buscando encontraron intentando encontrarla desde la pasada tarde en estos momentos el presunto autor de los hechos continúa detenido hoy por lo tanto ya se trata de un caso de violencia de género haga aparecido en una de las cuevas en donde el pequeño superviviente de la familia había indicado que había sufrido una agresión por parte de su propio padre