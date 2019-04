Las noticias de Catalunya, 11:02 (26/04/2019)

Voz 1722

00:15

voy hasta incluso ya no habló de más autogobierno es que creo que lo que tiene que hacer el independentismo es reivindicar el autogobierno porque es que en Cataluña no hay un gobierno en la Generalitat es que tenemos un president que no se cree que es presidente de la Generalitat es que tenemos en un un un Govern en la Generalitat que no aprueba ni tres leyes en lo que llevamos de mandato que ya están pensando en anticipar las elecciones el próximo otoño