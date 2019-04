Las noticias de Cantabria, 16:03 (24/04/2019)

Voz 3

00:35

no sólo noventa ayuden que no logra mallorquines contactar con la mujer por lo tanto he ante lo cual las salas a la patrulla que voy a intentar ponerse en contacto con esta señora en el domicilio no logrando eh pregunta algunos vecinos tanto los de contiguas como los de abajo sí todos manifestaron no tener para la visto por lo cual es el y se inicia el protocolo en estos casos comunicando los cuatro guardia como uno al cero sesenta y uno y a los bomberos que son estos últimos lo que logran entrar en el domicilio en Canarias está me encontré a la mujer para la dando auxilio