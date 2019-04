Las noticias de Cantabria, 17:02 (25/04/2019)

mercado laboral de la región Cantabria ha perdido ocupados hasta marzo y tasa de actividad que está más de tres puntos por debajo de la española los datos evidencian el peso del sector servicios y la fuerte dependencia estacional cuatro mil trescientos ocupados ha perdido nuestra región el desempleo ha subido en siete mil cien personas respecto a diciembre es un incremento de casi el XXVII y medio por ciento el segundo asalto del país tras Baleares los sindicatos subrayan que todo el empleo que esa destruidos temporal y precario un empleo muy frágil marcado por la estacionalidad desde el Gobierno se remontan años atrás para resaltar que el desempleo ha ido bajando de forma progresiva pero lo cierto es que el dato del primer trimestre no es bueno escuchamos a Julio Ibáñez secretario de empleo de UGT al consejero de Economía Juan José Sota

cuando se acababan las campañas de Navidad de verano e este tipo de cosas pues este empleo sacaba destruyendo al final pues esto se traduce en que tengamos cada vez menos población activa en los tramos centrales de la vida laboral no estamos todavía muy lejos de la media española en tasa de actividad y esto tiene poco que ver como digo en la calidad del empleo la gente pues se sacaba de su animando acababan donando Almería

Voz 4

01:24

dentro de esta situación de un primer trimestre que habitualmente no suele ser positivo para el empleo en nuestra comunidad y más en este caso que Semana Santa no no ha tenido lugar en ese primer trimestre sino que sea trasladado al segundo trimestre nos encontramos con que el aunque aumenta el paro es una cuestión evidente al destacar que aumentan la ocupación por tanto quiere decir que hay más personas trabajando que las que había en el año anterior