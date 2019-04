Las noticias de Andalucía, 17:02 (24/04/2019)

más cosas el sindicato CGT llama a la insumisión de los profesores para que no se desarrolle el Plan de Refuerzo Educativo planteado por la Junta para el verano dice el secretario de Educación de este sindicato que en Andalucía se plantea el refuerzo en centros ubicados en barrios que no necesitan dicho refuerzo dando más facilidades para acceder a los alumnos que no lo necesitan Daniel Fernández secretario en Sevilla de educación de CGT

Voz 3

01:13

no va a tener la repercusión que se anuncia relacionados con temas de paliar el abandono y el fracaso escolar nosotros además creemos que es una manera de meter por la puerta de atrás algo muy peligroso para nosotros que es que al final no vayan a obligar a que el mes de julio que periodo laboral no lesivo que no lo hagan lectivos