Las noticias de Andalucía, 17:02 (25/04/2019)

hola buenas tardes Pedro Sánchez ha cerrado en Granada su presencia en Andalucía en esta campaña electoral ha sido un acto en Pinos Puente acompañado de la secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz quien se ha mostrado convencida de que los socialistas no van a permitir el triunfo de la derecha que pase en España lo que pasó en Andalucía el dos de diciembre

si hace cuarenta años ello fueron capaces de consolidar el estado del bienestar cuarenta años de pueden nosotros seremos capaces de parar la extrema derecha en este país porque hemos aprendido hemos tomado nota de lo que pasó el do de diciembre Ino

Voz 4

00:36

no vamos a dejar que está en el caña no lo va me dijo Perry Pina sí halló fueron capaces nosotros también vamos a hacerlo