Escucha las noticias de las 14:00 (24/04/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias campanada electoral en Madrid ciudadanos ficha al ex presidente autonómico del PP Ángel Garrido el sustituto de Cifuentes que iba a ir de número cuatro la lista popular al Parlamento Europeo se quedará en Madrid en el partido de Rivera y no precisamente en un puesto de relumbrón

sí sin duda porque lo han llevado bajo un secreto absoluto aunque la puesta en escena estaba muy preparada con diputados nacionales y regionales ovacionando al ex presidente madrileña Ángel Garrido que ocupaba como decías el puesto número cuatro del PP para las elecciones europeas pero abandona el barco se va ha dicho donde se siente querido sepa Ciudadanos por convicción hice sumo un proyecto en el que se siente cómodo el expresidente madrileño ocupará el puesto número trece de la lista de frenos a la cuna de Madrid una decisión que por cierto no ha comunicado ni a la dirección nacional del PP ni a la madre

se ha enterado lo que estaba pasando al término del acto ha sido una sorpresa absoluta nadie sabía nada en el Partido Popular de hecho según fuentes populares el lunes Ángel Garrido firmó la ficha para formar parte de la lista a las europeas del PP ayer por la tarde estuvo en la sede de Génova y esta tarde tenía previsto un acto en la localidad madrileña de Arroyomolinos nos cuentan que ni su jefa de gabinete ni su responsable de comunicación lo han conseguido localizar de hecho han llegado a desmentir la información pocos minutos antes de la rueda de prensa en ciudadanos fuentes del entorno de Pablo Casado dicen que no le van a dar importancia electoral algo que no la tiene dicen que las razones del fichaje las tiene que explicar el partido de Rivera

