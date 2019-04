Escucha las noticias de las 16:00 (24/04/2019)

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias choque entre Partido Popular y Ciudadanos tras el fichaje sorpresa del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido por los naranjas fichaje que desconocían en el Partido Popular donde contaban con Garrido para las elecciones europeas el número dos de los populares Teodoro García Egea ha reprochado a Garrido no dar la cara para explicar los motivos de su marcha ha sido en La Sexta

y ahora pues vemos como una persona que estuvo el lunes en la sede firmando su afecto la candidatura pues que hoy se hace una foto con Ciudadanos para irse del partido a otro partido a otra lista sin ni siquiera dar la cara yo creo que es importante en la vida dar la cara y explicar las cosas yo creo que la gente libre para irse a un sitio a otro le llamado le llamó un par de veces esta mañana cuando he visto la noticia pero no no ha obtenido respuesta con lo cual pues es sorprendente no todo esto