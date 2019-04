Escucha las noticias de las 02:00 (25/04/2019)

son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias he daba buenas noches buenas noches se lo estamos contando en la Cadena Ser el Tribunal Constitucional avala la inmersión lingüística en la educación catalana aquella que obliga a los centros públicos y concertados a usar el catalán como lengua de enseñanza eso sí rechaza otros diez artículos de la Ley Radio Barcelona pum sí

el final ha tardado casi una década en pronunciarse ella tumbado diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña el PP había impugnado casi cuarenta por un lado la sentencia avala nuevamente el modelo de inmersión lingüística con el argumento de que la Generalitat tiene derecho a decidir en qué lengua se explica las asignaturas cómo se imparte el catalán para uno los que llegan de otros países o comunidades en cambio entre los artículos tumbados hay uno importante el cincuenta y dos que hacía referencia al currículum educativo es decir los contenidos de lo que se enseña en las aulas el problema que detecta el Tribunal es básicamente técnico dice que este artículo está basado en una ley educativa estatal que ya no está en vigor el redactado es un resumen una copia literal de la ley educativa de los socialistas que quedó derogada por una reforma posterior del Gobierno de Rajoy la Lomce el conseller de Educación Josep Bargalló tiene previsto pronunciarse este jueves sobre el contenido de esta sentencia

ni de la política la noticia del día ha sido la sorpresa que ha dado el ex presidente de la Comunidad de Madrid el popular ya ex popular Ángel Garrido a cuatro días de las elecciones generales Garrido ha anunciado que abandona la lista europea del PP en la que iba como número cuatro y que ahora se va a Ciudadanos para formar parte de la candidatura de Ignacio Aguado la Comunidad de Madrid

Voz 0177

01:31

me ocuparé el puesto con el número más bonito todos los posibles el puesto número trece de la lista de Ciudadanos con lo cual es el número de la suerte y yo lo he dicho al principio tenía un número que la número cuatro en la candidatura europea que deberá créame que desde el punto de vista personal hubiera sido hubiera hecho la vida mucho más fácil vengo Ciudadanos por convicción y además yo siempre cuando hoy empieza un proyecto no lo hago en negativo con lo anterior sino todo lo contrario en positivo con este