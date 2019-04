Escucha las noticias de las 05:00 (25/04/2019)

hay daba buenos días buenos días incredulidad en el Partido Popular por el fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos el ex presidente de la Comunidad de Madrid y miembro del PP hasta hace menos de veinticuatro horas ha anunciado este miércoles que se marcha el partido naranja a cuatro días de las elecciones generales la noticia no la conocía ni su círculo más cercano todo esto hasta que Garrido ha salido junto al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid para decir que pasa de las listas europeas del PP a las autonómicas madrileñas de los naranjas lo tuvo

Voz 2

01:01

qué es vida que es alternativa que es que tiene atascos a cual tenía atascos a las tres de la mañana un sábado eso que en el fondo al madrileño le hacía oye leer te hacía ver que hacer especial el atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas forma parte de la vida de Madrid que a mí me gustan los atascos evidentemente no pero eso es parte de la vida de Madrid era la la vida de Madrid si sigue podemos el Ayuntamiento de Madrid no haber atajos