Escucha las noticias de las 06:00 (25/04/2019)

Ciudadanos es hoy por hoy yeso creo que es reconocido por todo el mundo el partido político que ocupa con mayor claridad el espacio de centro de centro político en España y por supuesto también en la Comunidad de Madrid yo vengo precisamente a eso a un sitio donde me siento a gusto

aunque quiénes conocen bien las entretelas de este asunto cuentan que se quedó muy tocado cuando se enteró en enero por la prensa de que no lo iban a presentar como candidato a la comunidad y eso que lo habían integrado en el puesto número cuatro de la lista popular europea el factor humano la decepción el no sentirse considerado parece haber pesado mucho en esta historia Albert Rivera el anuncio ayer del fichaje le permitió tapar los análisis sobre su sobreactuado a intervención en el debate del martes en Atresmedia

en Barcelona estaba Pablo Iglesias ya hace falta decir aunque algunos no quieran entenderlo que el conflicto político en Cataluña no se va a solucionar Nico cárcel mi con jueces sino negociando y haciendo política

dado de Joan Rosell ha pedido esta noche en la sede en El Larguero a abrir una reflexión pública sobre la prisión preventiva después de que el ex presidente del Barça se haya pasado casi dos años entre rejas ya haya sido finalmente absuelto

una situación de la que no culpa solo a la jueza recuerda que hubo toda una cadena de decisiones en su contra el abogado se llama Pau Molins

lo hizo solas que se sí había una fiscalía de la Audiencia Nacional no sólo eso sino que además luego hacia una sección por encima Sección Tercera de la Audiencia Nacional que confirmó que todas las decisiones de prisión Iker ni que iba denegando todas las peticiones también es decir qué responsabilidades habría que repartirlas entre vamos

y en los deportes el Barça Sampe buenos días buenos días Pepa él no va a tener que esperar al sábado para ser campeón

de Liga no lo pudo hacer ayer evitó lo habitual anoche el Atlético esa primera oportunidad alirón azulgrana con una trabajada victoria sobre el Valencia tres dos en el Metropolitano una derrota de los de Simeone el sábado con el Valladolid juegan por delante del Barça o la posterior victoria de los de Valverde sobre el Levante en el Camp Nou les daría el título también ayer Espanyol uno Celta uno Leganés cero Athletic uno Levante cuatro cero y esta noche se completa la jornada treinta y cuatro tres partidos a las siete y media Sevilla Rayo Vallecano a las ocho y media Real Sociedad Villarreal a las nueve y media Getafe Real Madrid

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días la borrasca que las dos últimas jornadas unos atraído nubes activas desde el Atlántico hoy todavía dejará precipitaciones pero a partir de mañana irá desapareciendo rápidamente y no esperamos un nuevo cambio significativo hasta principios de la semana que viene pero de momento hoy mejor tener un paraguas cerco o mejor dicho ropa que nos proteja de la lluvia porque el viento va a soplar fuerte y en muchos momentos el paraguas no servirá chubascos no llovía tan continuada como ayer afectando prácticamente toda la Península e incluso Baleares menos agua dejara en el Mediterráneo en puntos de montaña en el interior durante la tarde tormentas que pueden descargar con intensidad