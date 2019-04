Escucha las noticias de las 07:00 (25/04/2019)

bueno qué tal muy buenos días esta mañana a las nueve Se publica la encuesta de población activa del primer trimestre del año ya saben la foto más fiable del empleo en nuestro país y aunque los expertos no dejan de recordarnos una y otra vez que no se pueden sacar conclusiones cortoplacistas que las cifras el paro en España será inevitable que a tres días de la jornada electoral pase convierta en munición diga lo que diga porque la van a utilizar unos u otros una pista la daban las últimas horas la ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 0177

01:26

yo no he avisado a nadie le cuento nada creo que lo razonable era hacer aquí la presentación y por otro lado tipo con el Partido Popular no operan en esto nada extraño su procedimiento habitual también el Partido Popular no han Mishima avisó justo cuando estaba comunicando la noticia de que el candidato por lo tanto entiendo que el partido Sáenz exactamente que está cosas un así