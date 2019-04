Escucha las noticias de las 08:00 (25/04/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias buenos días quedan dos días de mítines y tres para votar en una campaña que empezó con ocho millones de españoles sin tener decidido qué papeleta meter en la urna este domingo son muchos muchísimos indecisos y estos últimos días pueden ser decisivos especialmente para dirimir el duelo al que estamos asistiendo en la derecha el último movimiento de esta batalla es el fichaje por parte de Ciudadanos de otro político cópula rebotado con su partido Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace quince días anunciarlo precisamente ayer consiguió tapar los análisis que señalaban a Rivera como el peor parado del segundo debate en la tele el transfuguismo la venganza la peor cara de la política de toda la vida asoman esta operación de ciudadanos que todavía se proclama abanderado de la regeneración dibuja un PP que no acaba de taponar la sangría de votos y militantes hasta el domingo no sabremos cuanto beneficia esta reyerta política la extrema derecha por cierto no se pierdan hoy en El País a la lideresa del partido de centro liberal de Suecia contando cómo consiguió arrastrar a todos los conservadores en su país para hacer un cordón sanitario a la extrema derecha igualito que aquí a las ocho y media vamos a entrevistar a Pablo Iglesias Unidas Podemos y el PSOE la izquierda en general en España contempla esta vez encantada como sus propias carencias y contradicciones desaparecen ante el festival de la derecha Pepa Bueno