Escucha las noticias de las 12:00 (25/04/2019)

sin duda estas cifras incidirán en los mensajes de los dos días que todavía tenemos por delante de campaña salvo que haya alguna sorpresa en cuanto a fichajes como yo ayer ocurrió con el ex presidente de Madrid Ángel Garrido que se pasó a Ciudadanos como número trece en la lista para las autonómicas ya compartido ya a primera hora en Madrid el primer acto con su nuevo líder con Albert Rivera ya sé que alguno

nos dicen que hay que ser el PP el PSOE hasta la muerte como si fuera una condena yo creo que no creo que igual que se les va a los votantes pues también dejan escapar a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país

pues a primera hora aquí en Hoy por hoy Pablo Iglesias el líder de Podemos lanzó su propio recado político Pedro Sánchez no se fía de posibles planes para buscar alianzas con Ciudadanos

no fue claro cuando los políticos no queremos contestar algo digamos que respondemos con evasivas o con frases ambiguas cuando queremos contestar decimos claramente sí o no buscó una fórmula ambigua porque en realidad todos sabemos lo que va a ocurrir si dieran los números para que para que Ciudadanos y el PSOE gobernar años que habría una enorme presión de los poderes económicos y de sectores del Partido Socialista también