Escucha las noticias de las 16:00 (25/04/2019)

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias últimas horas para depositar el voto por correo si no hay cambios el plazo termina mañana a las dos de la tarde sólo ayer Correos admitió dos cientos cincuenta mil votos del casi millón y medio de solicitudes hoy quinientas oficinas de Correos van a seguir abiertas hasta medianoche el presidente del CIS José Félix Tezanos ha echado cuentas sobre el porcentaje de votantes que a estas alturas no decidido su voto ha sido en Hora catorce

Voz 1

00:30

que la encuesta Perea poselectoral de Andalucía se comprobó que el once por ciento de cien que habían tomado la decisión de lo que iban a votar el mismo día de la votación y otro once por ciento la semana anterior once coma nueve casi doce es decir que probablemente en este momento hay entorno aún doce catorce o quince por ciento de los españoles que van a votar que todavía no han decidido qué va