Escucha las noticias de las 17:00 (25/04/2019)

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias los partidos políticos pisan el acelerador a poco más de un día del cierre de campaña electoral el Partido Popular ha recurrido a un ex ministro de Rajoy ya un fichaje de última hora para intentar cerrar o atenuar la crisis provocada por el pase de Ángel Garrido a ciudadanos Adrián Prado adelante

sobre toda la gente de izquierdas que está dudando que es importante el veintinueve de abril sin duda alguna pero es decisivo el veintiocho de abril el domingo y que aquí lo que tenemos que hacer es garantizar que España mira al futuro y que no retroceda cuarenta años con la suma de las derechas y que el único partido que garantiza eso es el partido

el socialista Pedro Sánchez por cierto va a coincidir hoy en Barcelona con Albert Rivera ambos tienen actos de sus partidos en la capital catalana en el juicio del proceso declara a esta hora David Fernández ex diputado de la CUP el juez Manuel Marchena ha tenido que recordarle que está obligado a responder a las acusaciones incluida la que ejerce Vox

estos Stars será el primer disco de estudios el ahí Street Band que Bruce expresen graben catorce años el boss ha explicado ya que este disco no es sólo más sino que supone una especie de regreso a sus trabajos en solitario con canciones basadas en personajes y arreglos con un estilo cinematográfico Springsteen también ha contado que los trece temas que compondrán el disco no van a faltar paisajes tan americanos como la carretera el desierto el aislamiento de la comunidad el primer sencillo se titula Hello Sunshine ese publicará mañana