Escucha las noticias de las 19:00 (25/04/2019)

buenas tardes los impuestos en los que trabajan deben bajar significativamente para que el trabajo rinda dicho Macron a prometer una bajada significativa del impuesto sobre la renta que se añadirá a la bajada de cotizaciones más justicia social y fiscal serán los ejes ha dicho de la acción del Gobierno del Estado francés en la segunda parte de la legislatura no queremos que la deriva de algunos oculte las reivindicaciones justas de muchos ciudadanos ha señalado refiriéndose claramente a las protestas de los chalecos amarillos a veces derivadas en protestas muy violentas anuncia un cambio radical The Police de política que incluirá una descentralización territorial y más democracia participativa al instaurar proporcionalidad en el Parlamento e incluso un consejo de ciudadanos elegidos por sorteo

Voz 1

01:21

pero hay otros partidos que ya han pactado con Sánchez en el dos mil quince dieciséis y que ya han pactado cosas y que también dijeron que iban a pactar con ellos impactaron no sólo apoyaron a Sánchez Rivera no sólo apoyo a Sánchez sino que fue el Congreso en su investidura el le dijo Iglesias Pablo Iglesias apoya a Sánchez le dijo al Partido Popular Partido Popular abstenga se para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno portan yo unos cambian de opinión unos no son fiables unos son saque pero nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez