Escucha las noticias de las 22:00 (25/04/2019)

a marchar de la ronda eso te iba a preguntar diez en punto de la noche aguantamos la ronda el dieciocho a la espalda Arambarri sino me corrige Escorial el chico para todo Garrido no ha habido un tiro a puerta todavía no lo para todo uno del Getafe ahí estarán Barrie mira le listillo la va a pegar a la no va a hacer con tierra derechos supone para la pelota en este Gran Vía arriba buena Taylor y en su palo Keylor Navas potente y al centro metió los puños el tipo otra falta la falta clara sigue la jugada de jugar la segunda Isco

Voz 1623

00:50

Soria una pregunta de si cuando la pelota fuera expulsa e Isco por segunda amarilla Itu tendría que para el partido en gestión arbitra actuales dejar un aún aún jugador sabiendo Piatti tiene una amonestación tienes que parar por era era mi os explico lo que espera un momento Iturralde para que la gente que sólo nos está oyendo uno viéndolos sepa es falta aclara yo creo que es un error técnico del árbitro porque la ley de la ventaja y no tenía sentido tenía que haberse ya a la falta de disco eso unas López X siempre es una posesión de balón Pipita la falta disco igual le podía haber amonestado pero que pasa que les han dicho por activa y por pasiva los árbitros que la segunda amonestación sea una amonestación que no lleve a la nada de duda que sea una amonestación muy muy muy buenos a que que el árbitro lo pita falta porque para no para para mí no era segunda amarilla Tomás Tomás no tengo las loco porque levanta el brazo jadeos José falta la porque no hay nada sino no levantaran la mano levanta la mano diciendo cuál pero lo desmiente pero no la segunda amarilla con la ronda