Las noticias de Galicia, 17:03 (26/04/2019)

un hombre de ochenta y dos años ha fallecido este viernes en Carballo al caerse en el interior de una fosa séptica en el interior de su vivienda en el lugar de eso fan según ha informado el ciento doce un particular se puso en contacto con el servicio para alertar de la caída del hombre en esa fosa séptica con unos dos metros de profundidad los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar ya no pudieron nada para salvar su vida el hombre falleció en ese punto del accidente datos muy preocupantes sobre demografía está claro que las leyes de Familia o los cheques bebé no son suficientes para incentivar la natalidad los nacimientos han caído un trece por ciento en el tercer trimestre del año pasado siete mil sesenta y seis muertos frente a cuatro mil doscientos ocho nacidos datos demográficos de ligue correspondientes al tercer trimestre de dos mil dieciocho en Galicia son más muertos un cero coma noventa y seis por ciento menos nacidos un trece por ciento que en el mismo periodo del año anterior lo que incide negativamente en el crecimiento natural de la prueba de la población fueron más los hombres fallecidos tres mil quinientos noventa y ocho que las mujeres tres mil cuatrocientas sesenta y ocho pero también nacieron más niños dos mil ciento setenta y seis que niñas dos mil treinta y dos por provincias la que tuvo más nacimientos fue A Coruña seguida de Pontevedra Lugo y Ourense son noticias de un viernes anterior a un fin de semana en el que las temperaturas estarán en ascenso nos esperan de Domingo en el que irá ganando la estabilidad con una nube en el cielo mañana más despejado el domingo sol Alberto Romero Meteo Galicia