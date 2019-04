La asociación 'Gestión ética y legal de colonias felinas' atiende a gatos callejeros y pide que se reconozca su labor

son capaces de identificar a cada gato eso sí no les ponen nombre por una cuestión sentimental Susanna Revilla ex vicepresidenta Victoria León tesorera

comida es pienso seco y comida especial para para gatos aquí no se trata de traer lo que no sobre en casa ni nada de eso y ahora bueno un poco lo que hago cada dos semanas guapísima son menos es desinfectarlo que son las casetas se limpia habitualmente se cambia todo el tema de de las mantas y eso que ponemos en las casetas para que estén más y mejor con mejor cobijo bueno pues desinfectar un poquito por el tema de parásito de garrapatas y tal

Voz 0394

01:11

todas las colonias en la mayoría de ellas ya tenían preparado sus refugios estás durmiendo hacen las que no lo tienen pues se intenta ayudar a los a las cuidadoras a que monten siempre hay una zona de refugios que son casetas y otra zona delimitación separada que un gato son muy suyos no me gusta dormir con la comida y entonces todo tapados soltó comida y agua para que no se estropee en y con la lluvia ni con el sol eh en sitios que se puedan limpiar bueno has visto la hacha o la comida entonces nada de comida en el suelo una cosa aquí también hemos con algunas cuidado pues hemos tenido que explicar que no se puede echar la comida en suelo porque al final atrae insectos en verano llegan a gusano está entonces