Escucha las noticias de las 12:00 (29/04/2019)

es medio día a las once en Canarias suben de esta esta mañana de lunes y alivio para muchos con José Antonio Marcos José muy buenos días

lo vamos a intentar porque he nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno qué muy corto plazo de tiempo la gente no ha entendido muy bien gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad esas tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido que nosotros pensamos que en fin siempre que aprender varía la autocrítica constante pero creemos que la fórmula

con los Juegos de dos escaños logrados por la formación de Iglesias el PSOE tendría asegurados ciento sesenta y cinco votos para la investidura de Pedro Sánchez que no serían suficientes para seguir en Moncloa en primera votación donde hace falta un mínimo de ciento setenta y seis que es la cifra que marca la frontera de la mayoría absoluta aunque para la segunda con mayoría simple más si es que no es bastaría con negociar algunas abstenciones la idea de un gobierno monocolor encaja bien en la lectura del presidente de la patronal CEOE Antonio de Aramendi que también estuvo a primera hora aquí en la SER

el Gobierno ha estado gobernando durante prácticamente el último año pero que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis yo creo que va a estar más tranquilo yo creo haber se puede dar la posibilidad si un gobierno monocolor nosotros no lo que decíamos no lo veríamos

el gran derrotado el PP se queda con sesenta y seis escaños frente a los ciento treinta y siete que tenía eh pospone hasta mañana la reunión de su ejecutiva por la tarde se va a reunir la de Podemos y a partir de esta ahora lo hace Ciudadanos donde no ocultan su satisfacción por situarse como tercera fuerza con cincuenta y siete parlamentarios a la carrera de San Jerónimo sólo nueve por debajo del Partido Popular la idea del equipo de Rivera es afianzarse como alternativa de la oposición Sara García en Ciudadanos reconocen que no han cumplido el objetivo echar a Sánchez de la Moncloa pero celebran el crecimiento exponencial dicen la ejecutiva analiza ahora el nuevo escenario aunque en él pactar con Sánchez no está José Manuel Villegas en Hoy por hoy