Escucha las noticias de las 14:00 (29/04/2019)

muy buenas tardes Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario la estrategia de la actual presidente ya en funciones no pasa por una coalición con Podemos en contra de lo que anoche planteó Pablo Iglesias que desde hace semanas según ofreciendo públicamente para ser ministro en concreto ministro del Interior la vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que los planes de Sánchez van por intentarlo en solitario

lo vamos a intentar porque a nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno qué muy corto plazo de tiempo la gente no se ha entendido muy bien gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se había entendido que nosotros pensamos que en fin siempre que aprender varía la autocrítica constante pero creemos que la fórmula

el Gobierno ha estado gobernando durante prácticamente el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis y yo creo que va a estar más tranquilo a ver se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veíamos no lo veríamos mal

Voz 0793

02:27

no yo creo que hay que ser sinceros Sánchez tiene el Gobierno hecho con Iglesias con el apoyo de los nacionalistas son lo sabe todo el mundo no sé si es que quieren hacerse un poquito los remolones antes de la campaña de municipales autonómicas pero no creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene al Gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas