Las noticias de Galicia, 16:02 (29/04/2019)

siguen los análisis de los resultados de las generales el alcalde de Santiago integrante de Hannover reflexiona sobre la debacle de En Marea y la bajada de Unidas Podemos tras la ruptura de la unidad en la izquierda rupturista a Martiño Noriega no le han sorprendido esos mal

Voz 3

00:20

los resultados dando o efecto de creo que estamos en Santiago Carbó puesto país aconteció sí evidentemente ahí están los resultados no pero he visto Nos estamos o que estábamos este un espacio unitario en Santiago pretendemos también servir de ese templo de que esa unidad de esa diversidad y eso le permite disputar ese manías y luego después de las municipales era o tempo de abrigos debates que Asia que abrir porque usa luego participado muy tratan poderles sale por advertido no para ejercer de Pepito Grillo