buenas tardes plena inclusión Extremadura ha calificado este domingo de histórico para las personas con discapacidad intelectual en la región más de tres mil personas pudieron votar de nuevo en Extremadura no obstante desde la organización reivindican que para los próximos comicios del dos del veintiséis de mayo todos los colegios electorales de la región sean accesibles cognitiva mentes angosta González ex director de plena inclusión Extremadura

Voz 3

00:28

dar un pasito más Iker no sólo haya rampas y nace no se hace muy factible la mayoría los colegios electorales sino que se complemente convencida sencillas de accesibilidad cognitiva poniendo pictogramas o cartelería con mayor tamaño in mejores indicaciones de los colegios electorales para que todas las personas en general también una persona con discapacidad intelectual se orienten mejor tenga en cuenta sus necesidades