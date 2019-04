Las noticias de Cantabria, 18:03 (29/04/2019)

años fallecido el domingo como consecuencia de una paliza propinada por varios jóvenes el viernes en San Sebastián lanza un mensaje contra el odio y pide que no se culpabilizar a los inmigrantes la madre del menor del joven que vivía en Reocín ha transmitido un llamamiento en declaraciones a la televisión vasca en favor de la convivencia como respuesta a los numerosos mensajes difundidos sobre todo a través de las redes sociales en los que se subraya el origen de los siete detenidos por este caso tres jóvenes rumanos dos magrebíes dos españoles escuchamos a esa madre

no no tienen tantos recursos como los tener

Voz 4

00:50

hemos a que mis padres argelino mi madre esos cual una tenemos pues mucha muchos valores encima de de distintas culturas de ahí pues es un chaval amoroso muy social igual no pues que la tocado esta parte que no queremos meternos ahí además porque no sirves