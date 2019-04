Las noticias de Galicia, 18:03 (29/04/2019)

Voz 0028

00:05

han aparecido los dos ancianos de Obradoiro provincia de Lugo que la Guardia Civil trataba de localizar desde ayer cuando fueron a votar en coche y no volvieron a casa el matrimonio se encontraba en el interior de su turismo que estaba parado en una rotonda fue su familia la que denunció la desaparición de ambos que se encontraban desorientados aunque de momento no han trascendido más datos sobre el estado en el que han sido hallados esta tarde en la sesión del pleno del Parlamento el resultado de las elecciones generales de este domingo ha planeado en las intervenciones de los diputados la viceportavoz del partido popular Paula Prado ha recomendado a los socialistas que no presumen de Victoria